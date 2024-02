L’osteria Oss Bus di Meda è il portafortuna di Amadeus

C’è un legame “portafortuna” tra l’osteria Oss Bus di Meda e il presentatore del Festival di Sanremo, Amadeus. Un sapore del tutto particolare per un’amicizia che da 15 anni unisce Paolo Santambrogio e la moglie Elly, a capo del locale di Meda, con il presentatore del Festival della canzone italiana e la moglie Giovanna Civitillo divenuti ospiti fissi in Brianza per cene, pranzi e ricorrenze speciali. Da un lato per gustare la cucina di due persone amiche, dall’altro per rispettare un rito scaramantico che porta molto bene al Festival dei record di Amadeus.

L’osteria Oss Bus di Meda e il pranzo prima del Festival

«Prima di partire per Sanremo– racconta Paolo Santambrogio- Amadeus vuole passare da noi. Da quando ci conosciamo, prima di iniziare una nuova esperienza di lavoro viene a trovarci e così succede anche per il Festival, da quattro anni. Ricordo l’emozione nel 2020, alla sua prima conduzione. Mia moglie ed io eravamo in platea, invitati da lui. E lo siamo stati anche negli anni a venire. Ogni volta è stata un’esperienza fantastica perché viviamo da vicino un evento eccezionale». Per tenere viva la “scaramanzia”, ma anche per un evento speciale, Amadeus e Giovanna erano a Meda pochi gironi fa. «Mi ha telefonato chiedendomi se avesse potuto venire a pranzo il sabato– spiega il titolare dell’osteria- quello è il nostro turno di chiusura, oltre al martedì, e quindi ho chiesto la disponibilità del personale che mi ha dato l’okay senza problemi. Abbiamo festeggiato il 15esimo compleanno del figlio Josè al quale, in onore della sua fede calcistica, abbiamo regalato una fotografia autografata da Javier Zanetti di quando da capitano dell’Inter alzò la Champions League. E poi c’era la torta nerazzurra preparata da una pasticceria di Meda».

L’osteria Oss Bus di Meda e l’amicizia con Amadeus

Un momento propizio per rispettare anche il rito ben augurale prima della partenza di Amadeus per la Liguria e l’inizio del Festival che debutta martedì 6 febbraio. Il titolare dell’osteria e il conduttore si conoscono da 15 anni. «Eravamo in Sardegna e tramite amici comuni ci siamo conosciuti ad una cena di gruppo– ricorda Paolo Sanambrogio- da allora non ci siamo più persi di vista. Amadeus e Giovanni vengono spesso a Meda, c’è amicizia e stima. Amadeus è una persona eccezionale, ha invitato me e mia moglie all’Arena di Verona in occasione del suo spettacolo musicale e poi quando arriva il Festival di Sanremo siamo presenti e viviamo un’emozione unica». E così sarà anche quest’anno. Manca davvero poco. La kermesse canora si terrà da lunedì 6 a sabato 10 febbraio. Paolo e Elly sono in partenza per raggiungere la cittadina ligure, per stare accanto all’amico Amadeus e rinnovare un rapporto speciale che, grazie all’osteria Oss Bus, lega più che mai Meda al Festival di Sanremo.