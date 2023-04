Litigano all’interno di un’area cani a Paderno ed estrae la pistola

Una raccomandazione a tenere a bada il proprio cane al parco, che ha rischiato di degenerare in rissa e anche in qualcosa di peggio, visto l’atteggiamento tenuto da uno dei due contendenti. E’ capitato in un’area verde della città di Paderno, e uno dei due litiganti a un certo punto ha estratto anche la pistola. Le discussioni tra padroni di cani all’interno di aree pubbliche sono ricorrenti anche a Paderno Dugnano, ma in settimana uno dei coinvolti ha estratto una pistola causando l’intervento delle forze dell’ordine. «Tenga al guinzaglio il suo cane», è cominciata così la lite che poi ha rischiato di degenerare quasi subito. Il soggetto poi denunciato, M.L residente in zona, ha estratto dalla fondina una pistola e l’ha puntata contro il cane e il proprietario.

Litigano all’interno di un’area cani: c’erano anche dei bambini

Il tutto davanti ad altre persone tra cui anche un padre con due bambini, che sono scappati immediatamente. Per fortuna l’altro ha legato il suo amico a quattro zampe e il suo aggressore ha rimesso l’arma nella fondina. Ma la vicenda non finisce così: la Polizia locale interviene subito sul posto, chiamata dai presenti e identifica i contendenti. L’aggressore, in abiti da guardia giurata, viene trovato con l’arma e con uno spray al peperoncino. Alla fine, gli agenti hanno accertato che la pistola era un modello a gas con pallini in plastica riproduzione fedele ad un’arma da fuoco, che tra l’altro è in dotazione alle forze armate. Anche l’assenza del tappo rosso o della vernice sulla canna ha fatto pensare che l’arma puntata fosse una vera arma da fuoco. Fatto curioso: l’aggressore non è risultato appartenere a nessuna forza di polizia o vigilanza, di conseguenza girava vestito da guardia giurata senza un motivo. Di tutto questo dovrà risponderne all’autorità giudiziaria, perchè è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e detenzione di arma a gas fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo. Intanto la pistola è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale.