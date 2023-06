Lissone studia un nuovo centro storico (compresa la Ztl): chiesto un progetto di riqualificazione

Progettazione di interventi funzionali alla riqualificazione della zona del centro. Sarà una vera redazione di piano particolareggiato con studio viabilistico, quello a supporto delle scelte strategiche di gestione della Zona a traffico limitato del Comune di Lissone. La giunta comunale ha affidato ad uno studio monzese l’incarico professionale di redazione del progetto di riqualificazione della zona del centro di Lissone, al fine di ottenere le “linee guida” per arrivare alla sistemazione della zona centrale del territorio comunale, che preveda anche una possibile modifica della Zona a traffico limitato esistente.

Lissone: Ztl, parcheggi e zona pedonale sotto analisi

Le attività previste riguarderanno le analisi viabilistiche utili per identificare le scelte strategiche per la modifica della Ztl, accesso ai parcheggi e funzioni pubbliche/commerciali/residenziali ed accessibilità pedonale/ciclabile. Sarà dunque un operatore specializzato (lo studio TRM Engineering Srl con sede legale a Monza) ad occuparsi del progetto per il miglioramento viabilistico di attraversamento del centro di Lissone.

Nel rispetto di precise prestazioni: analisi propedeutica alla caratterizzazione dello stato di fatto (sosta, schema di circolazione, percorsi pedonali e ciclabili, funzioni di interesse pubblico, percorsi e fermate TPL), rilievi di traffico, studio viabilistico per identificare il funzionamento della viabilità in prossimità dell’area di interesse e verificare la sostenibilità dell’intervento proposto considerando differenti scenari temporali (mattina e sera del giorno infrasettimanale).

Le verifiche verranno corredate da rilievi in sito ed analisi macro / micro modellistiche nelle varie ore di punta. Prevista inoltre la definizione dello schema geometrico degli interventi puntuali per l’attivazione della Zona 30.