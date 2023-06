Lissone, rubato il defibrillatore di fronte alla biblioteca: è la terza volta

Sottratto il defibrillatore di fronte alla biblioteca civica di Lissone: è la terza volta. Le telecamere sono presenti e l’auspicio è che possano aiutare a identificare i responsabili. Ancora un gesto ignobile ai danni dello strumento salvavita collocato nel pieno centro di Lissone. A due passi dalla biblioteca civica, di fronte ai giardini pubblici di piazza IV novembre di Lissone. Ignoti hanno sottratto il defibrillatore dopo aver mandato in frantumi la custodia.

Lissone, rubato il defibrillatore di fronte alla biblioteca: ci sono le telecamere

Il furto non è nuovo. Purtroppo già altre due volte l’amministrazione comunale di Lissone è dovuta intervenire proprio in questa zona. Nella zona sono collocate telecamere di sorveglianza e da più parti viene chiesto un intervento significativo.

“Non può rimanere impunito chi ha fatto questo – commenta una lissonese – è incredibile che sia ancora accaduto, è la terza volta che succede qui. Eppure, fino ad oggi non si è sentito nulla di eventuali identificazioni di responsabili. Le telecamere ci sono, bisognerebbe dare un segnale importante alla città”.

Lissone, rubato il defibrillatore di fronte alla biblioteca: segnalazione dei cittadini

A segnalare il fatto accaduto nei giorni scorsi sono stati ancora una volta alcuni cittadini che hanno notato la custodia danneggiata e la mancanza del defibrillatore. Il dispositivo salvavita rappresenta un ausilio prezioso in caso di malori che potrebbero verificarsi in città e chi ha agito commettendo un gesto simile, non può essere perdonato perché rubando il defibrillatore ha danneggiato l’intera comunità.