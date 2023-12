Lissone, principio di incendio in un cassone di rifiuti nella piattaforma ecologica

I vigili del fuoco sono intervenuti giovedì 21 dicembre attorno alle 7 per affrontare un principio di incendio scoppiato in un cassone di rifiuti ingombranti posto all’interno della piattaforma ecologica di Lissone, in via delle Industrie.

I messi dei vigili del fuoco sul posto (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Sul posto sono giunte due autopompe, dal distaccamento di Desio e dalla sede di Monza e un’autobotte, sempre dalla sede centrale di Monza.

A dare l’allarme, con grande solerzia, secondo quanto riferito in un nota dall’ufficio stampa Aeb, è stato un addetto di Gelsia Ambiente, in servizio presso la Piattaforma, tempestività che, associata al pronto intervento dei vigili del fuoco, ha consentito di circoscrivere l’incidente, tanto che “non si sono registrati danni significativi”.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per le verifiche del caso. In corso di accertamento le cause dell’incendio. “Dal punto di vista del servizio – precisa ancora AEB – non c’è stata alcuna ripercussione sull’ordinario utilizzo della piattaforma”.