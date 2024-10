Lissone, prevenzione con “Una vita in rosa”: a ottobre 210 visite senologiche gratuite in cinque giorni

Al via la “Campagna nastro rosa” a Lissone promossa dall’associazione Una vita in rosa e Lilt. Un appuntamento molto atteso dalla popolazione femminile, una sorta di “tradizione” che vuole ricordare a tutte l’importanza della prevenzione. Negli anni l’associazione cittadina ha donato oltre un centinaio di visite e, quest’anno, raddoppia: 210 visite senologiche gratuite in cinque giorni. Un grosso impegno, reso possibile grazie alla collaborazione di diversi sostenitori che condividono le finalità di Una vita in rosa.

Lissone, prevenzione con “Una vita in rosa”: campagna dal 4 alla mattina dell’8 ottobre in via San Domenico Savio

La campagna si svolgerà dal 4 al 7 ottobre (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) e la mattina di martedì 8 ottobre (dalle 9 alle 13) nella nuova casa, in via San Domenico Savio, a Santa Margherita. Proprio durante la campagna e, grazie alla collaborazione degli Alpini, l’associazione promuove lunedì 7 ottobre alle 21 una serata informativa dedicata al tema della nutrizione: “La potenza dell’alimentazione” con la nutrizionista Manuela Campiglio, sempre nella sede di Santa Margherita.

«Sono anni che promuoviamo la campagna Nastro rosa e, ogni anno, il numero delle donne che si presenta è sempre più elevato – spiega Ivana Maconi, presidente dell’associazione – così quest’anno, con tanto impegno e grazie al supporto di tanti sostenitori che credono nella nostra mission e alla rete di collaborazione che si è creata con le altre realtà del territorio, siamo riuscite a raddoppiare il numero delle visite gratuite. Un grande sforzo frutto della collaborazione di tante persone».

Lissone, prevenzione con “Una vita in rosa”: come partecipare

Le visite saranno distribuite nel corso delle giornate e non è possibile prenotare, la nuova “casa” ha ampi spazi, per accogliere al meglio tutte. Come ogni anno, i sorrisi e la gentilezza delle donne “in rosa” non mancheranno e renderanno l’attesa piacevole. Per maggiori informazioni contattare 380 6974918.