Monza: Lilt ha aperto il Mese Rosa per la prevenzione tra le più giovani all’Arengario

È partito da Monza il “mese rosa” con la presenza, nella giornata di sabato 28 settembre all’ombra dell’Arengario, dello Spazio Lilt Mobile che ha permesso a numerose donne di sottoporsi a visite senologiche gratuite e a mammografia con tomosintesi. Tra loro anche l’assessora alla cultura monzese Arianna Bettin per testimoniare l’importanza della prevenzione anche in giovane età e per diffondere l’idea che la cultura <<è anche sinonimo di buone pratiche>>. Quest’anno il focus del mese rosa sono le più giovani, come ha ricordato Maria Albano, responsabile Corporate Partnership e Welfare Aziendale di Lilt, riprendendo le parole del presidente Marco Alloisio: <<Già dai 25 anni l’appuntamento con il senologo deve diventare una routine, così come l’autopalpazione e uno stile di vita sano>>

Monza: Lilt ha aperto il Mese Rosa e gli appuntamenti di ottobre

MONZA Lilt in piazza

Per le donne under 39 Lilt promuoverà sabato 26 ottobre un Open Day di tutti i suoi ambulatori, compresa Casa LILT di via San Gottardo 36 a Monza. Occorre prenotarsi telefonicamente o recarsi di persona a partire dal 1° ottobre e fino a esaurimento posti sarà possibile prenotare gratuitamente visite senologiche con ecografia. Le opportunità gratuite di diagnosi precoce sono sostenute da Elesa, storico partner di LILT sul territorio monzese. A dare il via alla campagna Himara Mansueti, Human Resources Director Elesa, che, a nome di Carlo Bertani, Managing Director e Board Member dell’azienda di via Pompei, ha sottolineato il valore della prevenzione e della collaborazione con Lilt <<che ci permette di contribuire attivamente alla lotta contro i tumori e rafforzare il nostro legame con la comunità di Monza e Brianza. Per noi, inoltre, tutto ciò è un modo di sentire la responsabilità sociale d’impresa che ci contraddistingue da sempre>>.. Il secondo appuntamento del mese rosa nel capoluogo brianzolo sarà il 27 ottobre al Teatro Manzoni dove alle 20.30 si esibirà il Rejoice Gospel Choir, ensemble musicale italiano, nello spettacolo “Nastro Rosa in Concerto”. I biglietti sono disponibili online sulla pagina Lilt fino ad esaurimento posti oppure nella sede monzese della BCC Barlassina, main partner dell’evento. A fronte di una donazione minima suggerita, sarà possibile scegliere tra tre tipologie di biglietti: galleria, balconata o platea. <<Sarà uno spettacolo che regalerà sorrisi ed emozioni– ha anticipato il direttore del coro Gianluca Sambataro – il pubblico sarà coinvolto, canterà e ballerà con noi. Non siamo un coro gospel tradizionale. Nel nostro repertorio vi sono brani moderni e pezzi pop mixati col gospel>>..