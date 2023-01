Lissone più sicura: dalla Regione 45mila euro per potenziare la videosorveglianza

Una città più sicura con il potenziamento della videosorveglianza: la Regione ha dato il via libera a un ordine del giorno, presentato dal consigliere regionale Alessandro Corbetta nella sessione di bilancio, che impegna la giunta Fontana a stanziare 45 mila euro per il potenziamento degli impianti di sorveglianza video comunale lungo le strade e le piazze di Lissone.

Contributo dalla Regione a Lissone grazie al consigliere leghista Corbetta

“Si tratta di un contributo – afferma Corbetta – che va nella direzione di sostenere in maniera concreta il Comune di Lissone nel suo programma amministrativo in materia di sicurezza”. “Da anni il centrodestra in Lombardia – prosegue il consigliere Corbetta – è impegnato nel supportare gli Enti Locali con bandi relativi all’implementazione di tecnologia e strumentazione per le Polizie Locali, in modo da aumentarne la capacità di intervento”. “Il finanziamento regionale consentirà al comune di Lissone di integrare i fondi già ottenuti e di realizzare un controllo del territorio ancora più efficace”.

Contributo a Lissone, l’assessore Rossati: “Metteremo in sicurezza le zone più sensibili”

“Con questo intervento – ha dichiarato Massimo Rossati, Assessore del Comune di Lissone alla Viabilità, Ambiente e Urbanistica – possiamo mettere in sicurezza alcune aree del territorio particolarmente sensibili, a partire dalla casetta dell’acqua di Santa Margherita che è stata oggetto di ripetuti atti vandalici”.