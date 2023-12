Lissone nel 2024 restaura l’organo della prepositurale: prima ci sono le visite guidate

Al via il restauro dell’organo a canne della chiesa Prepositurale di Lissone. Il parroco don Marco Lodovici, con la comunità pastorale, vuole sistemare al meglio il prezioso strumento. L’organo “Balbiani Vegezzi Bossi 1930 op. 1497 – 1988 op. 1921” accompagna da quasi un secolo le liturgie della chiesa Prepositurale.

Lissone nel 2024 restaura l’organo della prepositurale: i lavori in programma

Proprio le rinnovate esigenze pastorali, a seguito del Concilio Vaticano II ma non solo, avevano imposto negli ultimi anni lo spostamento della consolle dall’abside (dietro la tribuna dell’altare maggiore) all’altare del Santo Crocifisso. Questo cambiamento, ormai definitivo, ha reso necessario il rinnovo del sistema di trasmissione dalla consolle ai due corpi d’organo, per eliminare il lungo tubo contenente tutti i cavi della trasmissione elettrica, ormai non più funzionale.

Il sistema di trasmissione diventerà digitale monocavo, questo sistema permetterà una maggiore versatilità di utilizzo dello strumento dal punto di vista fonico, ampliandone le possibilità timbriche senza alcuna modifica alle canne esistenti. Verrà rinnovata la consolle, mantenendo il mobile ligneo e le tastiere originali e riorganizzando le placchette e i pistoncini di comando; saranno inoltre installati il display di gestione dello strumento e una nuova illuminazione per tastiere e pedaliera.

Lissone nel 2024 restaura l’organo della prepositurale: dall’8 gennaio il primo intervento, dureranno circa 2 mesi

I lavori verranno eseguiti dalla Ditta Pietro Corna (con sede a Leffe, in provincia di Bergamo), che opera nel campo del restauro e della costruzione degli organi a canne dal 1990 e si caratterizza per un tipo di lavorazione prettamente artigianale, dove ogni singola fase viene eseguita con meticolosità e passione. I lavori di sostituzione della trasmissione inizieranno subito dopo la conclusione delle festività natalizie (8 gennaio 2024) e richiederanno circa 2 mesi di fermo completo dello strumento. L’organo sarà riconsegnato in tempo per le celebrazioni della Settimana Autentica (fine marzo 2024).

Tutti possono contribuire con una donazione (tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo, presso BCC Milano – Filiale di Lissone IBAN: IT89 Q 08453 33270 000000 181176 Causale: Donazione per lavori organo) o con offerta libera.

Ma prima dei lavori sono previsti alcuni eventi, come la visita guidata di circa un’ora e mezza, nei giorni di vacanza, tramite prenotazione. Mentre al termine dei lavori ci saranno concerti e serate a tema musicale, con un calendario da definire. Per informazioni: corale.verdi@gmail.com.