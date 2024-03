La buona notizia è finalmente arrivata: appaltati i lavori per la manutenzione straordinaria della caserma dei vigili del fuoco di viale Martiri della Libertà a Lissone. La spesa prevista è di 250mila euro. Di sicuro il regalo migliore per una realtà che quest’anno celebrerà i 110 anni di presenza in città e che nel tempo si è fatta apprezzare ovunque grazie all’encomiabile impegno dei volontari.

Lissone: lavori in arrivo per la caserma dei vigili del fuoco, l’ultimo intervento nel ’93 all’impianto elettrico

L’intervento di manutenzione del Distaccamento, tuttavia, non è stato dei più semplici. Non tanto dal punto di vista tecnico, visto che non si tratta di nulla di proibitivo, quanto per i lunghi tempi di attesa. La struttura, di proprietà del Comune, sente ormai il peso degli anni essendo stata edificata 59 anni fa. Gli impianti sono quelli di allora, visto che non sono mai stati compiuti interventi per adeguamenti vari, a eccezione di una riqualificazione dell’impianto elettrico nel 1993. Data tutt’altro che recente: da allora sono passati altri trent’anni.

Lissone: lavori in arrivo per la caserma dei vigili del fuoco, come si è arrivati all’assegnazione

Due insieme le cause che hanno ora permesso di intervenire. Da una parte l’interessamento del brianzolo Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che è riuscito a ottenere dal Pirellone un finanziamento di 145mila euro a fondo perduto. Dall’altra parte, invece, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Vito Cristino, che dal momento del suo insediamento non si è limitato a garantire un efficace servizio sul territorio, bensì ha dato grande importanza anche alle strutture che ospitano i suoi uomini in Monza e Brianza.

Lissone: lavori in arrivo per la caserma dei vigili del fuoco, dal Comune gli altri 100mila euro necessari

L’amministrazione comunale, poi, ha deciso di fare la sua parte stanziando gli altri 100mila euro necessari per l’esecuzione dei lavori. Un intervento che anche il buonsenso considerava ormai non più rinviabile nel tempo: i bagni a servizio del piano risultano da tempo inagibili per problemi persistenti alle canalizzazioni di adduzione e di scarico deteriorate. I serramenti, così come gli arredi fissi e gli impianti risultano pesantemente degradati e non più manutenibili perché in molti casi mancano anche pezzi di ricambio.

Lissone: lavori in arrivo per la caserma dei vigili del fuoco, il progetto di ristrutturazione

Il progetto di ristrutturazione consiste nella completa rimozione degli impianti, delle partizioni, degli arredi fissi, delle finiture, delle pavimentazioni, dei sottofondi e degli arredi fissi fino allo scheletro strutturale del piano primo dell’edificio, e alla completa ricostruzione con ridistribuzione degli spazi e realizzazione di nuovi impianti tecnologici (elettrico e sanitario) nuove partizioni in elementi alleggeriti in cartongesso isolato, nuovi infissi interni ed esterni con grado di isolamento termico adeguato e realizzazione di nuovi sottofondi e pavimentazioni di altezza adeguata ai nuovi impianti tecnologici.