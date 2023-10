Lissone, in pieno svolgimento a Bareggia il tradizionale appuntamento con la sagra

In pieno svolgimento la festa di Bareggia. Da un lato il tradizionale Luna Park nell’area del parcheggio del laghetto del bosco urbano, con giostre, animazioni, bancarelle e degustazioni, dall’altro la parrocchia celebra il ventesimo anniversario della consacrazione della chiesa. Per tutto il fine settimana è nel vivo la sagra di Bareggia, un appuntamento sempre molto atteso dalla comunità. Vista l’importanza di questa ricorrenza, in parrocchia, sono state allestite diverse mostre di grande interesse religioso e culturale.

Bareggia: si celebra il ventesimo della consacrazione della chiesa

Un po’ di storia: era il pomeriggio di domenica 12 ottobre 2003, giorno della sagra, quando l’allora arcivescovo Dionigi Tettamanzi, a conclusione di un anno dedicato al centenario della parrocchia (il decreto arcivescovile di costituzione è datato 3 agosto 1902), ha celebrato la santa Messa di consacrazione della chiesa di Bareggia. A vent’anni di distanza, questo evento è ancora nella memoria di molti, è stato ricordato durante la Messa delle 10.30 di domenica 8 ottobre. Sempre in occasione della sagra, inoltre, negli spazi dell’oratorio sono allestite alcune mostre. “Sant’Antonio Maria Zaccaria, nostro compatrono”: un santo del Cinquecento di sorprendente attualità, una vetrina che permetterà di conoscere la sua vita, breve ma intensa, e la sua testimonianza appassionata. Anche una mostra per i “100 anni dell’Aeronautica Militare Italiana”, per volgere uno sguardo sugli oggetti che permettono all’uomo di volare. Non può mancare la rassegna fotografica del Club F64 Imaginaria di Lissone dal titolo “Una strada, tante storie”, mostra del laboratorio di street photography. Per la gioia dei più piccoli come dimenticare la tradizionale pesca di beneficenza e, per i golosi, è in programma anche il concorso “Torta paesana” con premiazione e assaggi domenica alle 17.

Bareggia: lunedì 9 la chiusura della programmazione

Infine, lunedì 9 ottobre, giornata conclusiva per i parrocchiani, con la recita del santo Rosario al cimitero di Bareggia alle 15 mentre alle 20.30 sarà il momento dedicato all’ufficio generale dei defunti. I giorni di festa si concluderanno alle 21.30 con l’estrazione dei premi della lotteria. Le mostre, allestite negli spazi dell’oratorio saranno aperte, come la pesca, domenica 8 ottobre, dalle 14.30 alle 18.30 e in serata dalle 20.30 alle 21.30. Si chiuderanno gli appuntamenti lunedì dalle 21 alle 22. Mentre le giostre saranno fruibili per tutto il fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 23.30 lunedì nel pomeriggio dalle 15 alle 19.