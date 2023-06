Un evento per veri intenditori, ma soprattutto per appassionati che celebrano un modello di automobile prodotta dalla Volkswagen fino al 1995. Chi è transitato da Lissone nella mattinata di domenica 25 giugno ha potuto ammirare un raduno decisamente speciale: quello della Volkswagen Corrado, l’autovettura coupé due volumi, tre porte, che uscì sul mercato nel 1988.

Lissone: il raduno speciale delle Volkswagen Corrado, sesta edizione del “Parraduno”

La sesta edizione del “Parraduno” è infatti ospitata in Brianza, a Lissone, e l’arrivo delle vetture con esposizione in schieramento in piazza Libertà è stato salutato dalla gente e dalle autorità comunali (presente tra gli altri il vicesindaco Giovanni Camarada). Un’occasione particolare che ha destato curiosità ed interesse. Il pubblico ha potuto votare la Corrado più gradita (e la stessa sarà premiata nel tardo pomeriggio ad Osnago dove i possessori delle autovetture presenti si sono spostati per il momento conviviale del raduno).

Raduno VW Corrado Lissone

Lissone: il raduno speciale delle Volkswagen Corrado, che macchina è

La Volkswagen Corrado compie 35 anni. Pensata per sostituire la Scirocco, cominciò la sua vita nel 1988 con un quattro cilindri di 1.8 litri aspirato da 136 Cv, o sovralimentato nel caso della Corrado G60 che sfruttava un compressore per toccare quota 160 Cv. Più in là negli anni arrivò anche il 2.0 litri, ma certamente il più intrigante era il 2.9 litri della VR6 da 192 Cv e 245 Nm.

La Corrado fu una delle prime vetture stradali dotate di aerodinamica attiva, con un alettone che fuoriusciva sopra i 120 km/h. La città di Lissone ha quindi celebrato un’auto che ha conquistato nel tempo decine di persone, i Corradisti, alcuni dei quali presenti domenica 25 giugno in Brianza per una domenica per veri boomer (orgogliosamente boomer!).