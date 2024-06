Lissone: il Corto “L’accordo” del Meroni premiato al Gavioli International

L’istituto Meroni fucina di talenti in ogni campo. Lo hanno dimostrato con il corto “L’accordo” presentato alla diciannovesima edizione del premio Gavioli International, che si è aggiudicato il premio come miglior colonna sonora, eseguita e composta da Loris D’Andrea e Matteo Robusti, a cui si affianca Simone Brida per la musica strumentale, alunni di 4TGC2 e autori del corto. I ragazzi sostenuti dal Rotary club Monza nord Lissone, e sotto la guida dei docenti Maria Marra, Chiara Dell’Orto e Marco Colasanto e della dirigente Valentina Calì, hanno dimostrato, ancora una volta, le loro molteplici competenze. Grazie alla collaborazione del club rotariano gli studenti hanno seguito una masterclass di formazione, nei mesi precedenti, con un docente della Naba di Milano, per poi mettersi all’opera come un vero team di produzione: sceneggiatori, registi, fonici, addetti al montaggio, operatori di scena.

Lissone: il Corto “L’accordo” e i ragazzi di 4TGC2

«Tutta la classe si è confrontata prima di decidere la storia da raccontare– spiega la docente Marra- ognuno ha proposto delle idee per poi sceglierne insieme una e rappresentarla in modo corale. Questo premio si fonde con il programma didattico, aiuta i ragazzi a lavorare in team per un progetto che curano dall’inizio alla fine». Una storia semplice ma densa di significato, Hope (Loris D’andrea) e Will (Fabio Balbo) sono i protagonisti, quest’ultimo dopo un’incidente in macchina è in carrozzina e chiede aiuto a Hope per svuotare la soffitta. Tra gli oggetti c’è anche una chitarra, strumento che unirà i due protagonisti e darà loro l’occasione di riscatto e nuova fiducia. Tutto molto “home made” girato tra gli spazi della scuola, con gli oggetti della scuola, e, per gli esterni, i luoghi limitrofi alla scuola, con grande collaborazione di tutti. Ogni ragazzo ha un ruolo ben preciso, fondamentale perché tutto funzioni al meglio, ognuno è citato nei titoli di coda con il proprio ruolo.

Lissone: il Corto “L’accordo” e il Rotary Club Monza nord Lissone

«Abbiamo apprezzato molto il tema e il modo in cui lo hanno raccontato– continua Giovanni Bogani, socio cofondatore del club Rotary club Monza nord Lissone- anche perché ben si collega con il tema del nostro anno, in via di conclusione che è proprio “create speranza nel mondo”. La storia scritta e messa in scena dai ragazzi è esattamente questo». Il premio dedicato a Roberto Gavioli, anche lui rotariano, ha la finalità di riaffermare gli obiettivi del club stesso attraverso l’incontro e la collaborazione con la scuola. «Con il Meroni c’è un rapporto che dura da anni– prosegue Alberto Bertolini, presidente eletto per il prossimo anno- perché condividiamo gli stessi obiettivi e valori. I ragazzi rispondono sempre in modo prodigioso ad ogni nostra sollecitazione e, ogni volta, ci stupiscono. Anche per questo sono state istituite, negli anni, delle borse di studio per i meritevoli, dedicate a Francesco Murgia (ex luogotenente della stazione dei Carabinieri di Lissone e nostro socio venuto a mancare alcuni anni fa). Una borsa per uno studente o studentessa che seguiamo dalla prima alla quinta superiore, accompagnandola nel percorso scolastico». Anche per l’istituto superiore avere una sinergia con una realtà del territorio è importante perché offre nuove occasioni di crescita agli studenti. Durante la premiazione in occasione del congresso del distretto 2042 del Rotary International, lo scorso sabato, al centro congressi Ville Ponti a Varese, i vincitori hanno avuto anche l’onere e onore di suonare dal vivo.