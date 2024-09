Lissone, i vigili del fuoco spengono 110 candeline: festa riuscita con la rete di associazioni amiche

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Lissone ha “spento” centodieci candeline invitando la cittadinanza e molti amici all’evento Fire & Friends, che è stato un successo.

Lissone, i vigili del fuoco spengono 110 candeline: festa riuscita, chi c’era

Da Venerdì 6 a domenica 8 settembre, la sede di viale Martiri della Libertà ha aperto le porte alla cittadinanza, grazie alla collaborazione degli Amici dei pompieri, del Gruppo Costa alta Biassono, Comitato Maria Letizia Verga, delle donne dell’associazione lissonese Una vita in rosa, che hanno curato la regia dell’evento insieme agli amici e colleghi di Monza che hanno portato l’evento “Pompieropoli“, dedicato ai piccoli, gli amici del Lissone Mtb e della Mobili Lissone.

Lissone, i vigili del fuoco spengono 110 candeline: «Essere un volontario è fare qualcosa per gli altri»

Tre giorni in cui solidarietà, musica, divertimento, gioco sono state le parole d’ordine. Spesso si parla di fare rete tra associazioni e, quest’evento ha dimostrato quanto questo sia possibile e possa creare momenti conviviali apprezzati da tutti, grandi e piccoli.

«Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione e delle amicizie che si sono create con le altre associazioni – racconta Lorenzo Arosio, capo distaccamento dei Vigili del fuoco di Lissone – Essere un volontario è fare qualcosa per gli altri, tutti noi siamo accomunati da quest’unico obiettivo. C’è stata tanta affluenza in tutte le giornate e nei vari momenti, vedere tanti bambini divertirsi, genitori entusiasmarsi persone condividere del tempo scoprendo anche la nostra realtà, da un altro punto di vista è stato molto bello».

Lissone, i vigili del fuoco spengono 110 candeline: i bambini a Pompieropoli

Una grande fatica per i vigili che, nonostante la festa non si sono mai sottratti al lavoro, ad ogni chiamata hanno risposto prontamente. Numerosi i bambini che, con casco e pettorina, si sono trasformati per un pomeriggio in piccoli pompieri, grazie al percorso-gioco di Pompieropoli.

«Con quest’attività lasciamo che i bambini – spiega Attilio Pozzi, presidente dell’associazione Vigili del Fuoco MB – indossino i nostri panni. Simuliamo, con dei giochi, i nostri interventi e si divertono tantissimo».

Lissone, i vigili del fuoco spengono 110 candeline: le volontarie di Una vita in rosa

Entusiasmo anche per le donne di Una vita in rosa presenti nel doppio ruolo di volontarie e cameriere, pronte ad aiutare nel servizio ai tavoli.

«Siamo sempre alla ricerca di collaborazioni e, quest’evento ha dimostrato quanto sia bello e costruttivo muoversi in sinergia – continua Ivana Maconi, presidente di Una vita in rosa – Una dimostrazione di cuore da parte di quanti si sono messi a disposizione e quanti hanno scelto di prendere parte alla festa».

Lissone, i vigili del fuoco spengono 110 candeline: un po’ di “Festa campagnola” da Biassono

Gli amici di Biassono hanno portato un po’ della tradizionale “Festa campagnola” a Lissone, grazie anche alla perfetta location, il parco Carlo Maria Martini ma, per tutti il parchetto dei pompieri (visto che è accanto) che ben si presta ad ospitare momenti di aggregazione. Luogo apprezzato anche dagli amanti della due ruote che hanno sperimentato un circuito ad anello, sia per le mountain bike che per le bici tradizionali. «È la prima volta che ci coinvolgono i Vigili del Fuoco ed abbiamo accettato con piacere – dice Carlo Riboldi, presidente del gruppo Costa Alta – perché crediamo molto nel lavoro di rete. La risposta è stata molto positiva e, chissà che questa non sia solo la prima di una serie di iniziative insieme».

Un plauso ai tanti cantanti e gruppi che si sono alternati sul palco nel corso delle tre serate, generi e stili diversi che sono stati in grado di richiamare tanti appassionati.