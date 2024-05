Biassono: annullata la Festa Campagnola, l’annuncio dei volontari

Il meteo poco clemente, ma anche delle ragioni spiegate in un amaro comunicato stampa: il Gruppo Costa Alta ha annunciato che la Festa Campagnola di Biassono quest’anno non ci sarà. Dopo quarant’anni, l’evento che sarebbe stato in programma il 31 maggio, 1 e 2 giugno e poi ancora nel weekend successivo è stato annullato. Uno degli appuntamenti tradizionali e sempre molto attesi di inizio estate, organizzato per raccogliere fondi per sostenere il Comitato Maria Letizia Verga.

Biassono: annullata la Festa Campagnola, “a causa di imprevedibili e sopraggiunte problematiche” nella fase di allestimento

“Il Gruppo Costa Alta con immenso rammarico comunica che l’edizione 2024 della Festa Campagnola viene annullata a causa di imprevedibili e sopraggiunte problematiche sorte durante la delicata fase del montaggio della manifestazione – si legge nel comunicato diffuso il 14 maggio – A questo elemento aggiungiamo come le avverse condizioni metereologiche che hanno colpito il nostro territorio nelle settimane precedenti e che proseguiranno nelle prossime, hanno contribuito a ridurre notevolmente la finestra di tempo disponibile per l’allestimento delle strutture”.

E poi: “Anche lo spostamento della manifestazione a giornate o periodi successivi non è, purtroppo, valutabile. Il luogo in cui la Festa Campagnola dovrebbe sorgere è indisponibile in quanto già occupato da altre manifestazioni. Ringraziamo per la disponibilità e la fiducia accordata in questi anni al gruppo Costa Alta e alla Festa Campagnola. Non inaugurare l’edizione 2024 è per noi un grande dolore ma è scelta inevitabile anche al fine di tutelare eventuali future iniziative del Gruppo”.

Biassono: annullata la Festa Campagnola, lo sconforto dei volontari

Il ritorno della Festa con un programma già approntato per due weekend era stato comunicato alla fine di aprile.

Ora il fulmine a ciel sereno e le parole cariche di sconforto dei volontari: “Non è un post semplice. Per comporlo c’è voluto tantissimo coraggio e infinita forza d’animo perché riuscire a scrivere che la Festa Campagnola 2024 non aprirà le sue porte, contrariamente a quanto precedentemente comunicato, è davvero doloroso – spiegano sul sito ufficiale – Vogliamo parlare il più possibile della bellezza della Festa Campagnola perché oggi abbiamo la certezza che tra due settimane lei non aprirà e noi non potremo viverla risvegliandole l’animo assopito e non sappiamo neanche se, data la complessità del contesto in cui viviamo e che sempre più sfianca e mette alla prova e con cui dobbiamo necessariamente fare i conti, nelle prossime stagioni avremo di nuovo questa opportunità. Per quarant’anni abbiamo avuto la grande fortuna di viverla e costruirla, giorno dopo giorno e di fare bene del bene sostenendo la ricerca e il Comitato Maria Letizia Verga per guarire un bambino in più. Oggi sappiamo di per certo cosa non accadrà nelle prossime settimane tuttavia ci sentiamo comunque di chiudere facendo un augurio al nostro Gruppo Costa Alta ossia che possa continuare il suo percorso anche con le nuove forme che speriamo tutti connoteranno il suo futuro”.