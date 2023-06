Lissone fortunata: vinti 122mila euro con un “cinque” al Superenalotto

La fortuna bacia Lissone e, a distanza di 10 anni dalla prima, è ancora la ricevitoria Pozzi di via Assunta a registrare una vincita importante al Superenalotto. Un sabato da ricordare, l’ultimo del mese di giugno, per uno scommettitore che ha giocato una schedina a Lissone centrando il 5 che gli ha consentito di portare a casa quasi 122mila euro (per l’esattezza 121.933,73 euro). La schedina fortunata è stata giocata al punto vendita Pozzi di via Assunta, in centro città.

Nel concorso di sabato 24 giugno sono stati due i punti “5”: il primo è stato centrato a Corvino San Quirico (PV) e il secondo ha sorriso alla Brianza.

Lissone fortunata: festeggia ancora la tabaccheria già baciata dieci anni fa

La città di Lissone ha portato fortuna ad un giocatore che ha giocato la schedina nel punto vendita non nuovo a questi exploit: è la ricevitoria che anni fa ha registrato una vincita ancora più alta, sempre al Superenalotto. Come raccontano i titolari, infatti, 10 anni fa un giocatore si portò a casa ben 500mila euro. E anche allora la giocata si registrò nel mese di giugno. Una coincidenza particolare che segna favorevolmente il locale del centro Lissone dove la dea bendata è dunque tornata nel 2023 a fare capolino e a strizzare l’occhiolino ad uno scommettitore che può così festeggiare una bella vincita. Sono quasi 122mila euro a finire nelle tasche di colui o colei che potrà godersi una estate speciale, decisamente aperta col botto.