Lissone e Bellusco: maxi sequestro della Finanza di Monza di gadget per la notte di Halloween

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza hanno individuato e sequestrato circa 138.000 prodotti non sicuri destinati alla celebrazione della All Hallows’ Eve in attività commerciali di Lissone e Bellusco. Una azione, quella condotta dagli uomini al comando del colonnello Maurizio Querqui, finalizzata al contrasto all’importazione ed alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.

Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Monza: “Privi della marchiatura CE”

L’attività è stata sviluppata dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza e del Gruppo di Monza in attuazione del dispositivo operativo provinciale di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato: i controlli sono avvenuti presso operatori commerciali di Lissone e Bellusco dove sono stati rinvenuti nei magazzini: “migliaia di giocattoli, maschere e costumi di Halloween, risultati, in esito all’esame anche documentale effettuato sul posto, privi della marchiatura “CE”, mancanti delle indicazioni in ordine ai dati relativi all’importatore/distributore, al luogo di produzione, al contenuto di materiali o sostanze pericolose e relative modalità di smaltimento” specificano le Fiamme gialle monzesi.

Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Monza: sequestrati anche led, e articoli da fumo

Non solo, negli stessi magazzini la Finanza ha anche rinvenuto: “ulteriori decine di migliaia di prodotti – luminarie a led, addobbi di Natale, accessori di bigiotteria, attrezzi fitness, materiali di cancelleria -altrettanto privi della certificazione “CE”, delle previste indicazioni merceologiche e al consumatore obbligatorie, ovvero non conformi al Codice del Consumo, e oltre 7.000 articoli da fumo illecitamente posti in commercio per violazione della normativa sui generi di monopolio“.

Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Monza: rappresentanti delle società segnalati

Tutti i prodotti sono stati sequestrati in via amministrativa e i legali rappresentanti delle due società sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi: “per l’applicazione di sanzioni amministrative di cospicua entità“. L’importante stock di giocattoli, maschere e costumi: “tra i più gettonati ad essere utilizzati in occasione della notte di Ognissanti” se immessi sul mercato “avrebbero costituito un concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini, soprattutto minori – dicono le Fiamme gialle – anche in considerazione della sua natura e per l’utilizzo a stretto contatto con la persona“.