Lissone: due nuove aree per i cani e un campo multisport

A Lissone due nuove aree riservate ai cani. Sono terminati i lavori di realizzazione e allestimento nelle aree verdi comunali in via Deledda e via Sala.

Lissone: in via Deledda due zone per cani grandi e piccoli

Le aree attrezzate hanno una superficie di circa 500 metri quadrati ciascuna, dotate entrambe di panchine, fontanelle, cestini porta rifiuti e attrezzature per “agility dog”. L’area in via Deledda propone una zona destinata ai cani di grande dimensione e una per cani di piccola taglia.

In questi spazi recintati i cani possono muoversi liberamente sotto la costante responsabilità dei proprietari o detentori; anche all’interno dell’area sgambamento permane l’obbligo di raccogliere le deiezioni.

Si aggiungono alle altre tre già presenti in via Caravaggio, in viale Martiri della Libertà-via Botticelli e in via Dei Platani e sono parte del progetto “Riqualificazione delle aree verdi con creazione di spazi per lo sport e la socializzazione intergenerazionale”.

Lissone: gli interventi del progetto di riqualificazione delle aree verdi

Nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, il progetto di riqualificazione ha compreso anche la realizzazione di un campo multisport (basket e calcetto) nel parco tra via Fermi, via Archimede, via Torricelli e il completamento dell’area giochi nel giardino pubblico di via Pestalozzi.