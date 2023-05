Lissone: domenica in San Carlo la prima messa in rumeno

La prima messa in rumeno a Lissone. La comunità dei cattolici rumeni organizza la prima funzione religiosa in lingua madre a Lissone nella chiesa di San Carlo, nella via omonima, domenica 7 maggio, alle ore 11. Ed ogni prima domenica del mese aspettano tutti i rumeni che vogliono partecipare alla messa o che vogliono confessarsi. È la prima volta che la Comunità dei cattolici rumeni organizza la santa messa nella città di Lissone.

Lissone: domenica in San Carlo con la comunità rumena di rito latino

La comunità rumena di rito latino è stata inaugurata nel 2006 da don Marcel Mititelu e dal 2019 il nuovo responsabile della comunità è don Paul Caliman. Fin dall’inizio, per venire incontro ai rumeni che abitano a Milano e nei dintorni, sono stati scelti diversi posti dove celebrare la santa messa: a Corsico, a Buccinasco, a Vimodrone. Attualmente, la terza domenica del mese, la comunità celebra a Mazzo di Rho, nella chiesa Santa Croce e, nelle altre domeniche, a Buccinasco, nella chiesa Santi Gervaso e Protaso.

«Nella prima domenica del mese abbiamo celebrato a Vimodrone – spiega don Paul – per la benevolenza di don Tiziano Vimercati, prevosto di Lissone, e della comunità della Lissone, ogni prima domenica del mese celebreremo la messa in romeno alle 11 nella chiesa di San Carlo. La prima messa si terrà domenica 7 maggio».

Lissone: domenica in San Carlo per il territorio di Monza e Brianza

Sarà un momento prezioso, emozionante. Un messaggio di accoglienza e di fraternità oltre che di preghiera, quello che tra pochi giorni verrà espresso in Brianza. Si tratta di un evento che vuole consentire alla comunità romena (aprendosi a tutti coloro che vivono nel territorio della provincia di Monza e Brianza) di potersi incontrare, di unirsi e partecipare alla liturgia, per “camminare insieme“.