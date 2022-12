Lissone: dieci nuovi “parcheggi rosa” strategici per i servizi

“Come segnale di vicinanza alle famiglie e per agevolare le donne in stato di gravidanza e le neo mamme, abbiamo creato sul territorio comunale dieci nuovi parcheggi rosa. Gli spazi di sosta sono riservati alle donne in stato di gravidanza e alle mamme di bambini di età inferiore a due anni e sono posizionati in luoghi strategici per accedere ai servizi, ad esempio vicino a scuole e farmacie”.

Lissone parcheggi rosa

Lissone: dieci nuovi “parcheggi rosa”, Comune e polizia locale

Questo il messaggio con cui il sindaco di Lissone, Laura Borella, ha comunicato alla cittadinanza la creazione di nuovi stalli rosa sul territorio comunale. Insieme all’assessore al bilancio, Serena Arrigoni, il primo cittadino ha voluto mostrarsi proprio di fronte a uno degli stalli creati in collaborazione con la Polizia Locale di Lissone.

Lissone: dieci nuovi “parcheggi rosa”, dove sono

Sono gratuiti e sono istituiti in via De Amicis – San Domenico Savio (S. Margherita) in prossimità della posta, farmacia e chiesa, in via Vico (Bareggia), in prossimità delle scuole, in via Bernasconi – Riva in prossimità dell’ospedale e della casa di riposo, in via Giovanni XXIII in prossimità della chiesa prepositurale. Ed ancora, in via Carducci – Sanzio, in prossimità della stazione e della farmacia, in via Garibaldi – Gramsci in prossimità del palazzo comunale, su piazzale Rimembranze, in prossimità del cimitero, in via Fermi in prossimità delle scuole e palestra, in via Buonarroti – S. Agnese in prossimità dell’asilo e in via Marconi – Capuccina, in prossimità dell’asilo.