Lissone contro la violenza sulle donne: murale colorato sull’asilo Cagnola, mostra e momenti di rumore

Un murale per superare la violenza di genere. Un’opera colorata e unica visibile sul muro di cinta della scuola dell’infanzia Cagnola di Lissone frutto della creatività dell’artista Costanza Rosi. Tutto è nato dal concorso indetto dall’associazione lissonese QDonna, finanziato dall’amministrazione all’interno del contesto legalità per promuovere il valore del rispetto.

Lissone contro la violenza sulle donne: “Vittoria”, l’opera di Costanza Rosi vincitrice del concorso di QDonna

“Vittoria” questa l’opera vincitrice che rappresenta “una lotta gentile ma fiera, priva di intenzioni brutali e spietate eppure rafforzata dalla potenza femminile; una lotta creatrice e non distruttiva verso l’uguaglianza”. Ma, diversi artisti hanno preso parte al concorso e, proprio la scorsa domenica, a palazzo Terragni è stata inaugurata una mostra in cui sono tutti esposti; presenti la presidente di QDonna Fiorella Brambilla, il critico d’arte Alberto Moioli, la vincitrice Costanza Rosi e l’assessore alla cultura Carolina Minotti.

Lissone QDonna mostra Lissone QDonna mostra

Lissone contro la violenza sulle donne: il corner rosso all’Esselunga e la giornata #Iocisono per gli studenti

La mostra sarà aperta anche nel prossimo fine settimana. Non solo arte ma anche attenzione e cura per la donna, con la creazione di un “corner con panchina rossa” all’interno dell’Esselunga di Lissone che sarà presentato alla cittadinanza venerdì 22 novembre alle 11 nella galleria del centro commerciale.

L’associazione ha pensato anche agli studenti delle scuole superiori cittadine e, per il 25 novembre ha in programma una manifestazione in piazza Libertà “# io ci sono” in cui si alterneranno riflessioni ma anche momenti di “rumore” per sottolineare come la violenza sia un problema da combattere ogni giorno, a partire dalla consapevolezza che ognuno deva fare la sua parte.