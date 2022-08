Lissone: chiesa gremita per l’ultimo saluto a Marco De Angelis

Una grande commozione, le lacrime di tanti amici che si mischiano alle gocce di pioggia di una mattinata triste anche per il cielo di Lissone. Un dolore immenso, quello di mamma Paola, papà Massimo e della sorella Annachiara, il cordoglio di una città ai funerali del ventitreenne Marco De Angelis, celebratisi giovedì 18 agosto nella chiesa prepositurale di Lissone, stipata di persone. Il giovane brianzolo ha perso la vita in un incidente stradale mentre si trovava in vacanza con alcuni amici, ad Ibiza.

Lissone: chiesa gremita e la maglia del Milan

I fiori bianchi, la maglia del Milan, la sua squadra del cuore, sulla bara che gli amici sorreggono a spalla in uscita dalla chiesa. La funzione, concelebrata dal prevosto di Lissone, don Tiziano Vimercati e da don Matteo Cascio, responsabile della pastorale giovanile, ha accomunato nel dolore generazioni di cittadini: dai coetanei di Marco, alle famiglie, ai conoscenti che lo hanno visto crescere sui campi dell’oratorio San Giuseppe Artigiano.

Lissone: chiesa gremita e il ricordo di un suo insegnante

Nei messaggi di cordoglio letti in chiesa, anche il ricordo di un ex docente del giovane quando frequentava l’istituto Hensemberger di Monza. Marco De Angelis ha poi proseguito gli studi all’università frequentando l’Isef. “Un giovane serio, simpatico , atletico” lo ricorda l’ex professore.

Lissone: chiesa gremita e la lettera degli amici

E poi il pensiero degli amici del 23enne, di coloro che sono saliti sull’altare per leggere una lettera d’addio: “Caro Marco, ci siamo ritrovati tutti insieme l’altro giorno perché non si può fare altro che cercare di sentirsi ancora più vicini in momenti come questi – recita la lettera – Sono bastati pochi minuti perché i nostri discorsi si trasformassero in un insieme di risate e nostalgia. Abbiamo pensato alle gite in campeggio, ai pic-nic nel parco, alle cene. Più ti pensiamo e più ci sei. Senza di te avremmo avuto molto meno di cui ricordarci. Sei stato un’esplosione di emozioni ed energie: l’ansia incontrollata, quell’ironia spregiudicata, la rabbia che si trasformava in dolcezza e viceversa. Adesso potremmo ricordare un’infinità di momenti per cercare di colmare questo vuoto ma quello che nel pensarti oggi rimane è ancora la tua capacità di farci ridere. Ti vogliamo bene. I tuoi amici Albi, Ali, Chiara, Lollo, Vale, Richi, Clara”.

Lissone: chiesa gremita e la presenza del vicesindaco Sala

Presente alle esequie il vice sindaco di Lissone, Ruggero Sala, che ha manifestato alla famiglia il cordoglio dell’amministrazione comunale che è quello di un’intera città che ha perso un ragazzo in gamba, appassionato di calcio, sorridente sino alla tragica serata del 7 agosto scorso.