Lissone: i funerali di Marco De Angelis saranno il 18 agosto

Si terranno giovedì 18 agosto, alle 10.30, nella chiesa prepositurale di Lissone, i funerali di Marco De Angelis, il ventitreenne morto a seguito di un incidente stradale a Ibiza nella tarda serata del 7 agosto scorso. Una tragedia che ha scosso la città brianzola dove è stata grande la mobilitazione per il giovane. Da parte di amici, conoscenti, ma anche di associazioni e persone che non lo conoscevano, ma sono rimasti sconvolti dalla fine drammatica di questo ragazzo di soli 23 anni.

Lissone: i funerali di Marco De Angelis e la raccolta fondi

Si è infatti attivata una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le ingenti spese per riportare la salma in Brianza. È stata attivata online su GoFundMe e ha avuto subito un enorme riscontro: in poche ore è stata superata la cifra di 20mila euro. Tanti anonimi, ma tanti anche che hanno voluto metterci nome e faccia.

Lissone: i funerali di Marco De Angelis e il cordoglio

Come l’associazione EDOniamosperanza, nata nel 2012 dopo la morte di Edoardo Mauri, il giovane calciatore di Lissone. “In veste di amici ci terremmo a essere ancora più vicini alla famiglia di Marco e a provare ad accompagnarlo in questo viaggio per quel che possiamo – hanno scritto gli amici -. Chiunque voglia unirsi a noi può farlo tramite questa raccolta fondi che verrà direttamente devoluta alla famiglia”. E tantissime persone hanno risposto all’appello degli amici ed espresso il loro gesto concreto di vicinanza alla famiglia del giovane che in vacanza con gli amici alle Baleari ha perso la vita. Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Lissone, Laura Borella, a nome dell’amministrazione comunale.