Dramma a Ibiza: muore tragicamente il giovane lissonese Marco De Angelis

Tragedia a Ibiza: un ventitreenne originario di Lissone muore in vacanza. Un incidente stradale all’origine del decesso. A perdere la vita Marco De Angelis, che era in vacanza con alcuni amici. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il grave incidente si è registrato domenica 7 agosto e per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le cause del sinistro che è costato la vita al brianzolo sono al vaglio degli inquirenti, che dovranno quindi accertare quanto accaduto.

Incidente: fatale l’impatto con lo scooter contro un muro



Il giovane si trovava in vacanza alle Baleari e nella serata di domenica 7 agosto avrebbe deciso di salire in sella ad uno scooter, per raggiungere un ragazzo conosciuto sull’isola. La sua prolungata assenza ha allarmato gli amici, che hanno allertato i soccorsi. Di lì a poco la tragica scoperta: il ventitreenne avrebbe perso il controllo del mezzo (i motivi sono da chiarire) finendo tragicamente contro un muro. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvarlo. Sul posto anche le forze dell’ordine: a loro spetterà il compito di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Il giovane, originario di Lissone, viveva a Biassono ed aveva studiato all’istituto Hensemberger di Monza. In molti lo conoscevano a Lissone anche per via dell’attività di famiglia, che da generazioni si dedica alla panificazione, con un negozio in centro città. Il ragazzo era solito frequentare l’oratorio San Giuseppe Artigiano con gli amici.

Incidente: il cordoglio dell’amministrazione comunale di Lissone



Immediato il cordoglio manifestato dall’amministrazione comunale lissonese: «Il sindaco Laura Borella e l’amministrazione comunale esprimono le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del caro Marco e si stringono alla famiglia, in questo doloroso momento».