Lissone: Camilla Vive sul campo di calcio, un’altra poltrona per la pediatria dell’ospedale di Monza

Emozioni, sorrisi e una poltrona in più da donare alla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori. Bilancio più che positivo per il primo evento organizzato dall’associazione “Camilla Vive” nata in ricordo di Camilla Monguzzi, morta il 30 luglio del 2024 a causa di una rara forma di tumore. Appassionata di calcio, Camilla era una grande tifosa del Milan (dopo la sua scomparsa la Curva sud le ha dedicato uno striscione), non poteva desiderare di meglio. Così è nata la prima edizione del “Trofeo Camilla Monguzzi”.

LIssone Camilla Vive Squadre

LIssone: Camilla Vive sul campo di calcio, calcio d’inizio di Diego Vergani

Le sfide sportive si sono aperte con un momento toccante: il calcio d’inizio è stato affidato a Diego Vergani, giovanissimo Alfiere della Repubblica, che ha portato in campo un messaggio di speranza e coraggio. Sul piano sportivo, la squadra “Camilla Vive” si è aggiudicata il primo posto a punteggio pieno, seguita dagli Amici di Lollo (3 punti) e dagli Amici della Brianza.

Ma a vincere è stata la solidarietà. «Abbiamo vinto tutti – hanno commentato Monica Lorenzon e Luca Monguzzi, genitori di Camilla – ma vogliamo ringraziare in particolare i ragazzi della nostra squadra per la passione e l’impegno che hanno messo in campo, nel ricordo di Camilla. La nostra associazione sta muovendo i primi passi e speriamo che questo entusiasmo ci accompagni nel tempo, per realizzare sempre più progetti a sostegno dei bambini e dei ragazzi malati e delle loro famiglie».

«Vedere l’entusiasmo con cui le squadre si sono affrontate e la sala gremita per la serata è stata una scarica di emozioni positive – ha aggiunto Monica Lorenzon, presidente d.ell’associazione. – A poco più di un anno dalla sua scomparsa, grazie a tanti amici, vecchi e nuovi, stiamo per coronare il sogno di mia figlia. Un ringraziamento speciale all’Asd SGA e Don Daniele Stocco, seguiti dagli “avversari” in campo Amici di Lollo e Amici della Brianza»

LIssone Camilla Vive Torta

LIssone: Camilla Vive sul campo di calcio, il progetto delle poltrone

Grazie ai fondi raccolti nel Trofeo sarà possibile acquistare un’altra poltrona da donare all’ospedale San Gerardo di Monza. L’obiettivo sono 17 poltrone, tanti quanti i posti letto per i bambini in degenza. Tra gli aventi già organizzati come la Marcia in rosa e la raccolta di fondi line, era già stata raggiunta la cifra necessaria per acquistare sette poltrone, tre erano state donate dagli amici di Lollo, con l’ultimo evento si sale a 11 poltrone. L’obiettivo si avvicina sempre di più. Camilla, di sicuro, ne sarebbe contenta.

Un evento reso possibile grazie ad alcune associazioni: Gastronomia Sala, Pasticceria Perusini di Varedo, al fotografo Stefano Casale, Giancarlo Capelli “Il Barone”, sempre presente nel nome di Camilla, a Telodoioilricamo di Umberto Floriani e a DB Graphic di Basaglia Dario.