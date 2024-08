Lissone: la curva del Milan ricorda Camilla Monguzzi con uno striscione

La curva sud ha voluto ricordare Camilla Monguzzi al debutto del Milan nella prima giornata di campionato di serie A. Sabato 17 agosto nel primo match della stagione contro il Torino, nei primi minuti di gioco Giancarlo Capelli, il “barone” della curva sud ha voluto ricordare la sua giovanissima amica Camilla scomparsa martedì 30 luglio, a soli quattordici anni, a causa di un raro tumore alla testa diagnosticatole due anni prima. “Camilla vive” la scritta sullo striscione.

Lissone: la curva del Milan ricorda Camilla Monguzzi, scomparsa per un tumore

Un omaggio che la famiglia di Camilla, con la mamma Monica, il papà Luca e la sorella Asia hanno apprezzato anche per poter richiamare l’attenzione sulla raccolta di fondi che hanno avviato dopo la morte di Camilla per sostenere la ricerca contro il tumore. «Camilla era una tifosa milanista sfegatata – ha ricordato la mamma Monica Lorenzon – non è rimasto un segreto quando era in cura allo Ieo così i medici si sono attivati per aiutarla a realizzare il suo sogno: siamo stati ospiti a Milanello nel maggio del 2023 e siamo entrati in contatto con Giancarlo Capelli, detto il “barone” della Curva sud. Con lui si è instaurata una bella amicizia ed è stato lui che ha voluto ricordare la sua amica Camilla anche in curva». Quando le condizioni di salute glielo permettevano, Camilla seguiva la sua squadra del cuore nelle partite casalinghe, andava con il papà Luca. Seguiva un tempo della partita il più delle volte, perché subentrava la stanchezza, ma per 45 minuti era contenta, anche se lei, in ogni caso, non ha mai perso il sorriso, né la speranza di un’evoluzione diversa della malattia.

Lissone: la curva del Milan ricorda Camilla Monguzzi e la raccolta fondi

A distanza di tre settimane dalla sua scomparsa prosegue la raccolta di fondi avviata dalla famiglia per cercare di favorire la ricerca. «Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo – ha ricordato la mamma Monica -, ma purtroppo per il tumore che aveva colpito Camilla non ci sono molte cure per questo vogliamo aiutare la ricerca». La raccolta “In ricordo di Camilla” è stata attivata su GoFundMe tramite il link https://gofund.m/b4c80f9e. Al momento sono stati raccolti 3105 euro a fronte di 94 donazioni. L’importo può variare, ognuno secondo le proprie possibilità, da 5 a 50 euro e anche più. «Credo che proseguiremo fino a metà settembre – ha concluso Monica Lorenzon Monguzzi – abbiamo pensato che molti erano in vacanza e avrebbero voluto contribuire con un piccolo gesto». I fondi andranno a sostenere la Fondazione Falciani Onlus che è stata vicina a Camilla durante la malattia.