Lissone: Camilla morta a 14 anni per una rara forma di cancro, raccolta fondi per la ricerca

“Abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Ma purtroppo per il tumore che aveva colpito Camilla non ci sono molte cure per questo vogliamo aiutare la ricerca”. Si svolgeranno giovedì 1 agosto alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano di Lissone, i funerali di Camilla Monguzzi, morta a soli a 14 anni dopo aver lottato per due anni contro una rara forma di cancro. La diagnosi è arrivata a giugno di due anni fa. I primi segnali di malessere tra la fine del 2021 e il 2022.

Lissone, morta a 14 anni per un cancro: la testimonianza della mamma

“Camilla soffriva spesso di mal di testa, anche forti – ha raccontato la mamma Monica Lorenzon, originaria di Nova Milanese – spesso mi chiamavano da scuola per andare a prenderla perché non stava bene. Siamo andati più volte al pronto soccorso, avevamo fatto diversi esami neurologici che non avevano fatto mergere nulla di particolare”. Camilla era nata il 5 marzo del 2010 e in quel periodo, nell’immediato post-Covid, aveva iniziato a frequentare la scuola media. “Avevamo attribuito quei frequenti mal di testa all’impegno di studio differente che stava affrontando – ha continuato la mamma – non mancava qualche difficoltà respiratorio: soffriva d’asma e l’utilizzo della mascherina aveva creato qualche difficoltà, quando è arrivata la diagnosi, grazie ad una intuizione di un medico che ha visitato Camilla, è stata una pugnalata. Ma non ci siamo arresi”.

Lissone, Camilla morta a 14 anni: la raccolta fondi per la ricerca oncologica pediatrica

Dal luglio del 2022 all’agosto del 2023, Camilla ha seguito le cure note di radioterapia e chemioterapia ma da dicembre dell’anno scorso, le condizioni di salute della ragazza si sono aggravate. È stata immobilizzata a letto, poi un leggera ripresa le ha consentito di sostenere l’esame di terza media che ha superato brillantemente. “È sempre stata sorridente – ha concluso la mamma Monica – non si è mai arresa, aveva voglia di affrontare il futuro: eravamo andate da poco a completare l’iscrizione alla scuola per pasticceri. Era entusiasta della nuova avventura”. Le condizioni di salute tuttavia, sono peggiorate nelle ultime settimane. La famiglia con la mamma Monica, il papà Luca e la sorella Asia vogliono sostenere la ricerca e hanno avviato una raccolta fondi “In ricordo di Camilla” su GoFundMe che andrà a sostenere la ricerca oncologica pediatrica. Si può contribuire tramite il link https://gofund.m/b4c80f9e