Lissone: al via i lavori al parco della Resistenza per la messa in sicurezza con nuove piante

Parco della Resistenza a Lissone: al via i lavori per la messa in sicurezza. Lo scorso luglio, il virulento nubifragio causò anche in città moltissimi danni al patrimonio arboreo. Ora il Comune investe risorse per procedere ad una graduale riqualificazione dei luoghi verdi più colpiti dal maltempo che nell’estate scorsa provocò in tante aree seri problemi. Nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale fa sapere che si procederà a mettere in sicurezza il Parco della Resistenza, con l’abbattimento degli alberi presenti al confine e la loro sostituzione.

Lissone: al via i lavori e le parole dell’assessore Rossati

Ad annunciarlo è l’assessore all’Ambiente e Parchi Massimo Rossati. “Il Parco della Resistenza è uno spazio verde di grande pregio per la nostra comunità. Tuttavia – spiega Rossati – la sicurezza dei visitatori è una priorità assoluta ed è stato necessario prendere una decisione per mettere in sicurezza l’area a seguito degli eventi calamitosi dello scorso luglio, durante i quali abbiamo assistito al crollo di un albero in questo parco. Abbiamo commissionato una relazione agronomica e una verifica di stabilità, affidandoci a un esperto che ha eseguito una dettagliata analisi delle condizioni degli alberi in questione”. “L’agronomo – evidenzia l’assessore – ha certificato che 6 di queste piante presentano inclinazioni tali da rientrare in una classe di caduta e lo stato complessivo presenta delle criticità. Questo ha reso necessaria la difficile decisione di abbattere tutti gli alberi, peraltro posizionati al confine, e procedere alla loro sostituzione, seguendo le raccomandazioni del regolamento del verde vigente. Tale regolamento, pur non prevedendo una compensazione diretta per il taglio di alberi da parte di Enti pubblici, impone una compensazione uno a uno per il taglio da parte di privati, da noi volutamente raddoppiata a testimonianza della sensibilità al tema: ogni albero abbattuto, e sono in totale 32, sarà sostituito con due nuovi alberi, portando il totale a 64. Di questi, 27 troveranno casa all’interno del Parco della Resistenza, mentre gli altri saranno piantati in diverse aree della nostra comunità. La sicurezza e la bellezza del nostro parco sono essenziali – conclude l’assessore – e queste misure mirano a garantire che il Parco della Resistenza continui a essere un luogo accogliente per tutti”. Nel parco cittadino che si trova in via Don Minzoni, quindi, arriveranno nuove piante, ben 27, su totale di 64 che saranno posate in tutta la città. Interventi per risanare ambiti colpiti dalla furia del maltempo.