Lissone, 57enne in monopattino si scontra con un’auto: in codice giallo all’ospedale di Monza

Incidente stradale in piazza XI Febbraio a Lissone: scontro tra un monopattino ed un’autovettura. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza il lissonese, classe 1966, che giovedì 11 maggio, poco prima di mezzogiorno, è rimasto coinvolto in un sinistro mentre viaggiava su un monopattino all’altezza della rotatoria di piazza XI Febbraio, nel pieno centro città.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Lissone, al momento ciò che si appende è che il lissonese proveniva da via don Minzoni quando, per cause da chiarire, è avvenuto l’impatto con un’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando di via Gramsci ed i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al nosocomio monzese per le cure e gli accertamenti.