Lions Padel Cup, in campo a Lissone per i bambini del Ghana

Sport e solidarietà un binomio vincente. Lo sanno bene i Lions Club Lissone che, per il secondo anno, in collaborazione con country sport village, di Paderno Dugnano stanno organizzando il secondo torneo “Lions Padel Cup” per il fine settimana del 23 e 24 marzo. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione “Nella casa del padre mio” che si occupa di progetti per la costruzione di scuole per bambini in Ghana.

Lions padel Cup, sport e solidarietà con quattro tornei

Ci saranno tre tornei maschili (livello di gioco entry, medium e top), uno femminile e un over 50.

«Al momento ci sono circa duecento iscritti e siamo riusciti a creare quattro tornei – spiega Giorgio Rasini, socio Lions e organizzatore del torneo- coinvolgendo sia uomini che donne. Visto il successo dello scorso anno, quest’anno siamo riusciti ad ampliare l’offerta per supportare al meglio il progetto di solidarietà e rispondere alle tante richieste di iscrizioni che abbiamo ricevuto. Dobbiamo ringraziare anche gli sponsor, Decathlon, Tecnocasa e Mediolanum che ci supportano e aiutano questo progetto».

Lions padel Cup, seconda edizione: «Sperimentato una modalità diversa, abbiamo avuto successo»

Una proposta nata lo scorso anno che ha colto nel segno, raccogliendo tante adesioni che hanno permesso di sostenere un’altra causa benefica.

«Il motto dei Lions è quello di “servire” le realtà che ne hanno bisogno – continua Luciano Villa, socio Lions e promotore dell’idea – sia sul territorio che oltre confini. Abbiamo sperimentato una modalità diversa, quella di un torneo di padel, lo scorso anno che ha riscosso successo per questo abbiamo pensato di riproporla».