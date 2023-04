L’Inner Wheel Club di Vimercate e Merate spegne 30 candeline con l’entusiasmo di sempre

Un compleanno speciale per Inner Wheel Club di Merate e Vimercate che ha spento 30 candeline, ma ha l’entusiasmo di sempre. Lunedì sera 3 aprile l’associazione benefica guidata dalla presidente Valentina Del Campo si è tenuta una cena al Saint Georges Premier di Monza per ripercorrere la storia del sodalizio negli ultimi tre decenni “dove il valore fondamentale è l’amicizia ed aiutare le persone” come ha sottolineato la stessa responsabile del gruppo enumerando i tanti services sostenuti in tutto questo tempo.

L’Inner Wheel Club di Vimercate e Merate e i tanti progetti

“Nel 1993 quando tutto ha avuto inizio, insieme al Club padrino, R.C. Vimercate-Brianza Est, il secondo importante traguardo: la fondazione dell’Associazione Dori Delgrossi, nata per favorire e sostenere iniziative ed attività per l’assistenza domiciliare e gratuita a malati non guaribili, successivamente estesa all’assistenza domiciliare a malati non autonomi e ad anziani in difficoltà – ha raccontato Del Campo -.Nel secondo anno, con la vendita nella Sala Consiliare di Palazzo Prinetti a Merate, viene offerto un importante contributo all’Associazione Fabio Sassi, impegnata nella realizzazione di un “Hospice” ad Airuno: struttura dove accogliere malati terminali per assisterli in un clima sereno e familiare. Recentemente abbiamo anche promosso Empathy Go Up insieme all’università di Pavia per creare un percorso sul bullismo e cyber bullismo che ha trovato l’interesse dell’amministrazione comunale di Vimercate e dell’istituto comprensivo Manzoni, che tiene questo corso con esperti nelle classi della scuola secondaria di primo grado. Mentre sosteniamo anche il laboratorio di pasticceria del Cse La Vite di Arcore”.

L’Inner Wheel Club di Vimercate e Merate e il viaggio musicale

Una serata inframezzata dalle note della violinista lituana Saule Kilate che ha saputo creare un viaggio musicale trasportando gli ospiti tra le più belle composizioni francesi, spagnole, argentine, balcaniche per poi concludere con Ennio Morricone e Antonio Vivaldi. Nel corso della cena è stata consegnata la medaglia a Inner Wheel Club per i 30 anni e si è tenuto il più classico taglio della torta proiettando lo sguardo già al prossimo futuro con l’assemblea del sodalizio fissata per il 18 aprile.