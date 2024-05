Limbiate: tutto pronto per il pellegrinaggio notturno dalla Grotta di Lourdes che compie 120 anni

Ci siamo quasi. Sabato 25 maggio il ritrovo è alle 3.30 del mattino a Limbiate alla grotta di Lourdes in via Fratelli Cairoli per la partenza della trentunesima edizione del Pellegrinaggio Limbiate-Saronno dal titolo “Fate quello che vi dirà”. L’arrivo dei pellegrini al Santuario della Madonna dei Miracoli di Saronno è previsto per le 8 con l’inizio della santa messa conclusiva.

Limbiate: tutto pronto per il pellegrinaggio notturno, come lasciare le intenzioni di preghiera

Nelle chiese delle 5 parrocchie di Limbiate sono disponibili le scatole dove lasciare i biglietti con le proprie intenzioni di preghiera oppure possono essere inviate via email all’indirizzo pellegrinaggiolimbiatesaronno@gmail.com.

Ad esclusione del 2020 e del 2021 a causa dell’emergenza sanitaria, il Pellegrinaggio Limbiate-Saronno rappresenta da tre decenni un’esperienza autentica di fede, un momento comunitario forte che si rinnoverà anche quest’anno con la prevista partecipazione di decine e decine di fedeli.

Limbiate: tutto pronto per il pellegrinaggio notturno, l’anno speciale per la grotta di Lourdes e la messa con l’arcivescovo

Il 2024 è un anno speciale per la Grotta di Limbiate. L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, sarà martedì 28 maggio alle 20.45 a Limbiate per celebrare la santa messa nella Grotta della Madonna di Lourdes, ricostruzione fedele del luogo venerato per le apparizioni a Lourdes che compie 120 anni. E da giorni i volontari e la parrocchia di San Giorgio stanno sostituendo le panchine che accolgono i fedeli in questo luogo di preghiera.

Realizzata nel 1904 come copia esatta della grotta di Lourdes in Francia nel corso degli anni ha subito diversi interventi di ristrutturazione. Nel 2004 per il traguardo dei 100 anni di presenza di questo luogo sacro in città è stata aggiunta una nuova statua di Bernadette. Proprio da qui partirà sabato 25 maggio, prima dell’alba, il tradizionale pellegrinaggio a piedi per raggiungere il Santuario della Beata Vergine dei miracoli a Saronno. Per il rientro è previsto un servizio bus navetta.