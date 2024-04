Limbiate, successo per la festa dei 20 anni del municipio: le novità annunciate dal sindaco

In occasione dei 20 anni della sede del municipio, l’amministrazione comunale di Limbiate ha promosso nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile una giornata aperta al pubblico dedicata in particolare ai cittadini più giovani.

Limbiate, successo per la festa dei 20 anni del municipio: laboratori e dimostrazioni anche con i cani da soccorso

La casa dei limbiatesi ha ospitato, nei tre piani del municipio, svariati laboratori, mentre all’esterno Polizia Locale e Protezione civile hanno mostrato le attrezzature e il lavoro che svolgono, assieme ad altre realtà associative e di sicurezza del territorio. Alla presenza anche dei cani da soccorso.

Molto interessati soprattutto i bambini presenti all’evento. Un momento scandito anche da spazio esercitazioni per adulti e piccoli. E in questa occasione speciale il sindaco di Limbiate Antonio Romeo ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i dipendenti di ieri e di oggi annunciando un progetto per rendere ancora più moderno il municipio che ha definito “struttura unica che ci invidiano”.

Limbiate, successo per la festa dei 20 anni del municipio: «Creare uno spazio dipendenti e valorizzare sala matrimoni»

«Prima della scadenza del mio mandato mi piacerebbe completarlo creando uno spazio dipendenti sia come segno di riconoscenza sia come luogo che possa incentivare il dialogo – afferma il sindaco –l’informatica ci ha fatto fare passi da gigante, ma il rapporto personale è fondamentale in un ambiente di lavoro. Vorrei inoltre migliorare la sala matrimoni che potrebbe anche essere affittata a chi oggi non può permettersi un esborso eccessivo con un prezzo che può sopportare una coppia che si sposa. Diventerebbe anche uno spazio da utilizzare in autonomia, ed affittare, perché ha un ascensore e una scala separati dal municipio».