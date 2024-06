Limbiate: sta meglio il ragazzino investito, il ringraziamento del papà

Il padre del ragazzino investito lunedì a Limbiate ha ringraziato calorosamente tutto il personale intervenuto a soccorrere il figlio, il grazie è andato alla Polizia locale, Areu, al personale del primo soccorso e dell’ospedale Niguarda di Milano. C’è dunque sollievo, comprensibilmente dopo il grande spavento, per le condizioni del 12enne che lunedì 3 giugno, intorno alle 19.30, è stato coinvolto in un incidente stradale in via Monte Generoso.

Limbiate: sta meglio il ragazzino investito, è stato dimesso e sta bene

Il ragazzino, fa sapere il comandante della Polizia locale di Limbiate, Pasquale Tardi, è stato dimesso e sta bene. Ha riportato contusioni multiple, un piccolo taglio sul labbro e un trauma cranico, conseguenze della caduta dalla bicicletta dopo lo scontro con un’auto in transito. Sono in corso da parte della Locale gli accertamenti relativi alla dinamica del sinistro che ha richiamato l’attenzione di numerosi cittadini. Il dodicenne, in sella ad una bicicletta, era rovinato a terra dopo un urto con un’auto in transito. Immediata la chiamata al 112.

Limbiate: sta meglio il ragazzino investito, era stato trasportato in elisoccorso a Niguarda

La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto ambulanza, automedica e l’elicottero. Il sopraggiungere dei mezzi di soccorso e in particolare la presenza dell’elisoccorso atterrato in piazza Tobagi aveva immediatamente innescato un tam tam sui social. Il ragazzino è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, ma per fortuna le sue condizioni di salute (fu soccorso in codice rosso) sono andate via via migliorando, fino alle dimissioni.