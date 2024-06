Limbiate, scontro con un’auto: 12enne portato a Niguarda con l’eliambulanza

Elisoccorso a Limbiate nella serata di lunedì 3 giugno dopo un incidente stradale accaduto in serata, in via Monte Generoso, che ha visto coinvolto un 12enne, trasportato all’ospedale Niguarda in codice giallo. La grande paura pare lasciare spazio, col passare delle ore, ad un cauto ottimismo in considerazione del miglioramento delle condizioni di salute del ferito, benché la prognosi – come riferito dal comando di Polizia locale di Limbiate- non sia stata ancora sciolta.

Scontro con un’auto, dodicenne ferito a Limbiate: accertamenti della polizia locale

Il dodicenne, in sella ad una bicicletta, per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale, è finito a terra dopo un urto con un’auto in transito. Immediata la chiamata al 112. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto ambulanza, automedica e l’elicottero. Il sopraggiungere dei mezzi di soccorso ed in particolare la presenza dell’elisoccorso atterrato in piazza Tobagi ha immediatamente innescato un tam tam sui social. La preoccupazione è montata in tempo reale.

Il dodicenne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano dove risulta ancora ricoverato. A quanto si apprende dal comando di Polizia locale, cui spetta di chiarire la dinamica dell’accaduto, le condizioni di salute del minorenne non risulterebbero serie, ed anzi il giovane sarebbe in via di miglioramento.