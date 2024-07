Limbiate, partono i cantieri di Villa Attanasio: è il primo lotto del futuro luogo di cultura

Villa Attanasio: sono partiti i lavori. L’annuncio che tutti attendevano e che soprattutto ci si augura sia di buon auspicio per la concretizzazione di un obiettivo caro alla città di Limbiate.

Dopo la prima fase di valutazione dettagliata della struttura, con il montaggio del ponteggio sulla struttura dedicata alla portineria (lato piazzetta delle Mimose) pochi giorni fa sono partiti i lavori del primo lotto di interventi relativi alla riqualificazione di Villa Attanasio, uno fra i principali obiettivi del mandato amministrativo della giunta guidata dal sindaco Antonio Romeo. Dopo le dichiarazioni rilasciate anche in consiglio comunale sulla volontà di dare attuazione ad un progetto che intende restituire questo spazio civico alla cittadinanza, il cantiere operativo è la testimonianza che il sogno sta diventando sempre più realtà.

Limbiate, partono i cantieri di Villa Attanasio: l’ex Villa Medolago sarà luogo di cultura

Il cantiere si svilupperà in più punti con diverse lavorazioni: all’ingresso si partirà con la riqualificazione, nella parte centrale, quella della villa vera e propria, dopo il montaggio del ponteggio, si procederà alla rimozione delle macerie, per la successiva valutazione puntuale dello stato di fatto della struttura restante per poi procedere alla sua riqualificazione.

Infine, nell’intera area saranno effettuate le “bonifiche belliche”, propedeutiche a tutti gli interventi. L’ex Villa Medolago, intitolata all’ambasciatore limbiatese Luca Attanasio, sarà luogo di cultura: una grande biblioteca circondata dal parco. Come noto, per la riqualificazione della storica Villa il Comune ha ricevuto 5 milioni di euro dai fondi del Next Generation Eu, che andranno a sommarsi ai 3,5 milioni stanziati a bilancio dal Comune di Limbiate. Il progetto, elaborato dal Politecnico, punta a creare lì un polo quale centro avanzato di promozione e diffusione della cultura e quale luogo di incontro, scambio e relazione per la comunità e il territorio.

Un punto di riferimento per la comunità locale, ma non solo, degno di essere un fiore all’occhiello di Limbiate nel ricordo di Attanasio. Il cantiere di questi giorni ha dato l’avvio ufficiale ai lavori che erano stati annunciati ad inizio primavera dopo gli ultimi incontri propedeutici alla cantierizzazione. Un passo in avanti verso il futuro di quest’opera che i limbiatesi attendono con trepidazione perché rappresenta la risposta ad una necessità di spazi culturali e di ritrovo in pieno centro città e la concretizzazione di un intervento pubblico capace di stimolare la bellezza dell’arte.