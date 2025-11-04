Limbiate invasa dalle pecore, la transumanza conquista i social

Gregge con centinaia di pecore invade la città di Limbiate e l’immagine fa il pieno di like sui social. Il fascino antico si rivela senza tempo perché diventa fenomeno sul web e nell’era moderna in cui si corre veloce è la lentezza a regalare un picco di apprezzamenti da parte degli internauti.

Limbiate invasa dalle pecore, la foto su Facebook fa il pieno di like

Martedì 4 novembre un’utente della pagina “Sei di Limbiate se..” ha voluto regalare agli iscritti un’immagine di Limbiate decisamente particolare. La segnalazione di una antipatica problematica civica o l’esaltazione di una polemica di vicinato? Nulla di quello che sempre più frequentemente appare sugli amati/odiati social, bensì una semplice, ma quantomai suggestiva fotografia di un gregge di pecore che ha attraversato via Verdi di Limbiate. L’immagine ha regalato uno scenario degno di un clic ed infatti, appena postato, ha iniziato a raccogliere un like dopo l’altro.

Una nota di colore che appare un inno alla semplicità ed un richiamo nostalgico a un mondo che sempre meno spesso è possibile ammirare in una grande città come Limbiate. La bellezza dello scatto e quella del soggetto senza tempo diventano cosi binomio di successo che premia una peculiarità rurale che la fotografia riporta in auge a Limbiate e non solo.

Limbiate invasa dalle pecore, gregge anche a Lissone

In mattinata un ampio gregge di pecore era anche nel prato di via Manin all’angolo con via Cattaneo a Lissone.