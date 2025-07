Look estivo per le pecore di Monza: Enpa regala cinque chili di lana grezza

Look estivo per Silvì, Brembo, Gala e Bernardo: nei giorni scorsi le quattro pecore ospiti del rifugio Enpa Mb di via San Damiano sono state tosate, operazione indispensabile a garantire loro il giusto benessere: ora sono pronte per affrontare al meglio le calde giornate d’agosto.

Enpa Monza tosatura pecora

Look estivo per le pecore di Monza: lana grezza da “pulire, lavare ed eventualmente cardare e filare”

I cinque chili di lana grezza ricavati dall’operazione sono in regalo: sono “da pulire, lavare ed eventualmente cardare e filare”, spiegano dalla onlus che non ha la possibilità di riutilizzare direttamente la lana e che invita quindi tutte le persone interessate a creare nuovi prodotti artigianali con materiali sostenibili a farsi avanti chiamando lo 039 835623 oppure scrivendo una mail a info@enpamonza.it.

Le pecore, come gli altri erbivori presenti in via San Damiano – cavalli, asini, capre e pony – “hanno una provenienza molto varia: sono sequestrati dalle forze dell’ordine perché detenuti illegalmente o in aree occupate abusivamente, vengono recuperati da allevamenti abusivi o da condizioni di maltrattamento oppure sono vittime di abbandoni”, si legge online.

Look estivo per le pecore di Monza: il “Patto per l’adozione degli animali da fattoria”

Possono essere adottati “solo per scopi affettivi” e “non potranno essere fatti riprodurre a scopo alimentare”: le condizioni per l’adozione sono stabilite nel “Patto per l’adozione degli animali da fattoria” consultabile su enpamonza.it. Gli animali possono anche essere adottati “a distanza” attraverso il progetto nato nel 2006 per “dare visibilità e amore agli animali anziani o di difficile adozione, in modo che possano anche loro socializzare con più persone e, magari, venire adottati in via definitiva”.