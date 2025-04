Cani e gatti salvati a Monza: è tempo di adozione per le cucciole Alice e Ellen e i gattini

Tempo d’adozione per cani e gatti protagonisti di due soccorsi distinti a Monza nelle ultime settimane. Dopo dieci giorni di canile sanitario toccherà alle due cucciole salvate domenica 30 marzo in un giardino nel quartiere San Donato: erano in un borsone abbandonato e un cittadino aveva segnalato la loro presenza. Sono due cagnoline con sangue di bassotto nelle vene ribattezzate Alice e Ellen, come le gemelle Kessler famose per le lunghe gambe; hanno circa sei mesi. Nel frattempo sono state microchippate e vaccinate e nel parco rifugio hanno anche acquisito maggior sicurezza superando lo spavento dell’abbandono.

Cani e gatti salvati a Monza: quattro gattini che vivevano in via Sciesa

Andranno in adozione al termine dello svezzamento anche i quattro gattini che abitavano con una coppia di ragazzi nella cascina di via Sciesa dichiarata pericolante: sette gatti in tutto, tutti con il manto bianco e nero, per loro che hanno chiesto aiuto temporaneo all’Enpa, data la situazione e non potendo tenere con sé gli animali nella sistemazione d’emergenza. Quando avranno la possibilità riprenderanno i gatti adulti, con la mamma che sarà sterilizzata, i cuccioli troveranno una nuova casa.