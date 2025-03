Un presidio del corpo della Polizia locale di Monza impedirà, almeno fino alle 7 di lunedì 31 marzo, ogni accesso alla cascina in via Sciesa, abitata da quindici o venti famiglie, quasi tutte di origini straniere, sgomberata in quanto pericolante.

Cascina pericolante: una persona con handicap collocata in una struttura in Brianza

I residenti nel frattempo si sono attivati per essere ospitati da parenti. Chi non ha trovato una soluzione alternativa, una dozzina di persone in tutto, è stato temporaneamente collocato in una palestra comunale, mentre una persona portatrice di handicap è stata alloggiata in una struttura sanitaria in Brianza. Hanno contribuito i personali di Polizia locale, protezione civile, servizi sociali, vigili del fuoco e Croce Rossa italiana.