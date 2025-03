Desio, parte e abbandona il cane da solo in casa: donna denunciata

Era partita per un viaggio, abbandonando il cane in casa da solo. E’ accaduto a Desio, in un appartamento del centro. Sono stati i vicini ad avvisare le forze dell’ordine per i cattivi odori. I carabinieri di Desio hanno trovato l’animale denutrito e sporco. La donna è stata denunciata per maltrattamento di animali.

Desio, parte e abbandona il cane da solo in casa: lasciato senza cibo né acqua

Sul posto anche i vigili del fuoco. All’interno della stanza in cui era stato lasciato il cane gli operatori intervenuti hanno trovato escrementi un po’ ovunque, con l’animale rimasto senza cibo né acqua. Dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, il cane stato affidato al canile Fusi di Lissone,,