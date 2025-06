Continuano gli atti di inciviltà nei pressi della colonia felina di Agrate Brianza: avvengono sempre più spesso ritrovamenti di rifiuti a bordo strada, lungo i campi di via Archimede. Ma anche, ed è più inquietante, abbandoni di gatti domestici.

Milena Rosellini con gatto di altra colonia

Agrate Brianza, il caso alla colonia felina: il disagio dei volontari

Proprio qui si trova una colonia felina che ospita otto gatti in tutto e regolarmente viene invasa da immondizia. La volontaria Enpa Monza e Brianza referente per le colonie, Milena Rosellini, racconta: «Ogni settimana, in media, troviamo spazzatura di ogni genere, da pneumatici a batterie di automobili esauste, da vestiti a imballaggi vari, da servizi di piatti rotti fino a tavolette di gabinetti. Rifiuti che privati cittadini o aziende scelgono di smaltire illegalmente sul territorio, approfittando del fatto che si tratta di una zona poco sorvegliata e lontana da occhi indiscreti».

La situazione è diventata ingestibile: appena gli operatori comunali incaricati, allertati da Rosellini e dagli altri volontari, rimuovono i rifiuti, questi vengono nuovamente scaricati sul territorio.

Agrate Brianza gatta tricolore abbandonata Agrate Brianza rifiuti generici

Agrate Brianza, il caso alla colonia felina: i gatti abbandonati come i rifiuti

Ma ciò che fa più male è che questi ritrovamenti comprendono anche gatti domestici abbandonati, a volte con i loro tiragraffi, ciotole e cucce, e intere cucciolate nei trasportini. Gettati proprio come i rifiuti.

Finora, tutti sono stati recuperati con successo dalla colonia e alcuni hanno avuto il loro lieto fine trovando una nuova famiglia. L’episodio più recente è di poche settimane fa: una gatta tricolore lasciata nei pressi della colonia, ancora troppo spaventata per farsi avvicinare dai volontari.

L’Enpa di Monza e Brianza ha richiesto alle autorità l’installazione di telecamere di sorveglianza per avere maggior controllo su aree poco frequentate e ha avviato campagne di sensibilizzazione per il rispetto delle colonie e contro l’abbandono: “È lo specchio di un malcostume che va fermato con decisione», commenta l’Ente in una nota.

(* ha collaborato Alice Nidasio)