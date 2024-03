Ottantotto nuovi alberi a Limbiate grazie agli studenti. L’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo statale “Leonardo Da Vinci” hanno dato vita insieme a un’iniziativa green dal grande valore morale: sono state piantati ben 88 alberi in un’area verde cittadina del centro che vedrà col tempo crescere e germogliare le nuove piante.

Limbiate: gli studenti piantano 88 nuovi alberi, la soddisfazione del Comune

«È stato un momento di unione e impegno per la salvaguardia del nostro ambiente. Ancora più bello sapere che i ragazzi si prenderanno cura di questi alberi, testimoniando il loro impegno per un futuro sostenibile» commentano gli amministratori comunali che ringraziano i ragazzi ed i docenti per il loro contributo prezioso.

Il numero di alberi piantati è alto: le 88 specie arboree sono il risultato di un impegno ecologico che il Comune di Limbiate porta avanti per rendere sempre più verde la città. E martedì 12 marzo ha voluto rendere partecipi i giovanissimi, testimoni di un’iniziativa che è esempio di attenzione e cura all’ambiente da parte delle nuove generazioni. Saranno loro a vedere i frutti, in tutti i sensi, di questa semplice, ma enorme attività di promozione al rispetto dell’ambiente. Per i ragazzi, la soddisfazione di mettere a dimora con le proprie mani tanti simboli di nuova vita.