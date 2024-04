Limbiate: finisce con l’auto contro un guard-rail, 63enne soccorso in codice giallo

Un automobilista 63enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese in codice giallo dopo essere finito con la sua auto contro un guard-rail, a Limbiate. L’incidente, le cui cause sono in via di accertamento, è avvenuto in via Giotto attorno alle 12.40.

Limbiate, un 63enne ferito dopo essere uscito di strada con l’auto

Mentre il ferito è stato soccorso dal personale paramedico inviato dal 118 con una ambulanza e una automedica, squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, oltre ad assistere il ferito hanno operato per il ripristino delle condizioni di sicurezza.