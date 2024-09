È morto in ospedale l’uomo di 76 anni colto da malore al volante della sua auto giovedì, a Limbiate. L’incidente è successo in via Matteotti intorno alle 16.30, nel centro storico della città: l’auto si è ribaltata dopo essere andata a sbattere contro un altro veicolo in sosta. Il conducente, trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Garbagnate Milanese non ce l’ha fatta.

Limbiate: è morto l’automobilista colto da malore al volante, incidente in via Matteotti

Giovedì pomeriggio l’allarme è stato dato da alcuni passanti, che hanno notato in via Matteotti l’auto ribaltata a bordo strada. Secondo le prime ipotesi, che sarebbero poi state confermate, tutto sarebbe dipeso da un possibile malore avvertito dal conducente, trovato in arresto cardiocircolatorio. Da escludere la possibilità dell’alta velocità, vista la ridotta lunghezza della strada.

Limbiate: è morto l’automobilista colto da malore al volante, polizia locale e vigili del fuoco sul posto

Sul posto, oltre alla Polizia locale, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, per aiutare a estrarre l’anziano dall’abitacolo, e il personale medico del 118 con l’ambulanza. Per l’uomo, dopo alcune manovre di rianimazione sul posto, è stato disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale dove è successivamente deceduto.