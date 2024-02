San Valentino e l’ordinanza del sindaco di Limbiate per concedere l’apertura straordinaria dei cimiteri cittadini. Quest’anno la festa degli innamorati cade di mercoledì, il giorno di chiusura dei cimiteri di Limbiate come stabilito dallo statuto comunale e dal regolamento di Polizia mortuaria. Diversi cittadini hanno così presentato una richiesta al sindaco Antonio Romeo: aprire i cimiteri il 14 febbraio per consentire di portare un fiore o un omaggio.

Limbiate: apertura straordinaria del cimitero a San Valentino, il mercoledì è giorno di chiusura e il sindaco ha firmato l’ordinanza

Una casualità temporale che svela un lato romantico di una curiosa vicenda locale, le cui ragioni del cuore sono andate oltre i regolamenti. Il sindaco di Limbiate, infatti, accogliendo favorevolmente le richieste giunte da alcuni dei suoi concittadini, ha firmato un’ordinanza sindacale per l’apertura straordinaria dei cimiteri di Limbiate (escluso il Cimitero del Monumentalino) per mercoledì 14 febbraio, giorno in cui ricorre la festa di San Valentino. Una ricorrenza che i limbiatesi possono onorare anche al camposanto nel ricordo commosso di chi oggi non c’è più.

Il sindaco Romeo ha ritenuto «opportuno prevedere aperture speciali in particolari momenti dell’anno in cui si celebrano festività e ricorrenze a livello nazionale».