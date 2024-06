Limbiate, adesso è ufficiale: nel 2025 il terzo asilo nido comunale

Arriva il terzo asilo nido per la città di Limbiate. Con queste parole il Comune annuncia la concretizzazione ad una volontà annunciata in consiglio comunale dal sindaco Antonio Romeo. Ora c’è la certezza: a ottobre 2025 (questa la data prevista per la consegna dei lavori) donerà alla città una nuova struttura comunale che potrà ospitare 72 posti.

Sorgerà in mezzo al verde, in una porzione dell’area di via Alleanza e via Salvo D’Acquisto. «Il nuovo asilo ed incluso il giardino- dichiara il sindaco– occuperà soltanto un terzo del parco che resterà a disposizione dei cittadini. La collocazione è secondo noi strategica: sarà situato nella zona in cui sono già presenti la scuola dell’infanzia “Arcobaleno”, la scuola primaria “Rodari” del comprensivo “Pace” e a poca distanza dalla secondaria. Il nido prenderà forma grazie al finanziamento di 1.728.000 euro del nuovo Piano per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione elaborato dal Ministero con fondi Pnrr».

Limbiate, al Comune 1,7 milioni dal Ministero per il nuovo asilo nido

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato lunedì le graduatorie relative al bando per il nuovo Piano per gli asili nido. E tra i Comuni finanziati c’è anche Limbiate che ottiene come detto un finanziamento di ben 1.728.000 euro per un intervento che consentirà a 72 bambini di vivere l’esperienza dell’asilo nido.

Il tema del resto è particolarmente sentito in città: i tanti esclusi di quest’anno, ben 93, anche per via dei lavori in corso presso il nido Fantasia di via Garibaldi, verranno così finalmente accolti. Attualmente il nido si è trasferito presso la struttura parrocchiale di via Tito Speri, che prima ospitava la scuola materna, ed il sindaco Romeo ha dichiarato in più occasioni che intende mantenere la stessa destinazione anche una volta terminati i lavori del nido Fantasia.

Pertanto anche la scuola di via Speri diventerà un nido in pianta stabile, così da portare a tre le strutture educative pubbliche per bambini da 0 a 2 anni.

Limbiate, terzo asilo nido, il sindaco: “Il Comune metterà 400mila euro”

“Il Comune aggiungerà in sede di bilancio nel 2025 altri 400mila euro per le opere di viabilità e parcheggi – spiega Romeo -spero solo che la misura nidi gratis per le famiglie rimanga, altrimenti i genitori non ce la fanno. I tempi sono stretti, e a chi storce il naso per la collocazione dico che è una polemica strumentale. Per alcuni non va mai bene nulla, quale alternativa si propone? Sorgerà in mezzo al verde, il parco sarà fruibile da tutti e a Limbiate sorgerà un vero e proprio polo scolastico”.