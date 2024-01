“La migliore notizia di questa settimana per noi”, l’ha definita venerdì Alberto Matano a “La vita in diretta”. Maria Teresa lavorerà in farmacia a Sovico, vicino a casa. Ha un lieto fine la storia della signora Angela, 83 anni, e della figlia con disabilità che attraverso la trasmissione di Rai1 avevano lanciato un appello: la mamma per 28 anni ha accompagnato in auto la figlia al lavoro a Cesano Maderno, andando poi a riprenderla. Un impegno diventato col passare degli anni troppo pesante, da qui la necessità di trovare un posto di lavoro più vicino a casa.

Lieto fine a Sovico: Maria Teresa lavorerà vicino a casa, chiamata dalla farmacia

Sovico storia Angela e Maria Teresa

La storia è arrivata alla Farmacia Desenzani: «Abbiamo saputo da diversi clienti, da persone del paese, che c’era questa situazione – ha raccontato il dottor Alessandro Desenzani al microfono dell’inviato – Era un po’ di tempo di tempo che cercavamo una figura professionale come quella della signora Maria Teresa e abbiamo visto che poteva essere un’opportunità per entrambi».

Maria Teresa si occuperà delle pulizie della farmacia.

«Una notizia che ci ha aperto il cuore, questa volta la fortuna è passata da casa mia. Grazie di cuore a tutti», ha commentato la mamma emozionata. Mentre Maria Teresa ha annunciato impaziente di non vedere l’ora di cominciare.