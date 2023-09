Lesmo, un piccione toglie la corrente a un intero isolato

Una serie di colpi nei campi simili a degli spari e poi il blackout. Nessun salvavita scattato nelle case, nessun contatore da far ripartire. Solo tutto fermo e per colpa di uno (sfortunato) piccione. Curioso l’incidente che mercoledì pomeriggio ha tenuto senza corrente per quasi due ore i residenti di Cascina Baraggia a Lesmo con ripercussioni anche a Camparada e Velate, che si sono risolte in tempi più brevi.

Intorno alle 16.30 un piccione è finito contro uno dei pali della corrente elettrica che corrono accanto al condominio tra Lesmo e Camparada tra i campi coltivati e il bosco. L’uccello ha sbattuto sulla sommità, rimanendo incastrato nello “scaricatore”. Da lì i colpi, che non erano spari, e l’interruzione di corrente.

Lesmo e il blackout: la polizia locale e i tecnici Enel

I residenti si sono subita attivati per cercare un aiuto, sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha aiutato a sollecitare un intervento.

Intorno alle 17.30 l’arrivo di due tecnici di Enel già allertati dalla segnalazione dalla loro centrale operativa per una anomalia nella zona. Centrale raggiunta anche dalle diverse telefonate. A quel punto, fatto due più due, è stata chiara l’origine del guasto. I tecnici hanno verificato la situazione, hanno restituito la corrente al condominio e salendo con una scala hanno liberato l’impianto. Intorno alle 16.30 sono stati segnalati blackout anche a Camparada e a Velate.