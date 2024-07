Lesmo: un 85enne si sente male in piscina, ricoverato in ospedale

Un uomo di 85 anni si sente male in piscina e scattano subito i soccorsi a Lesmo Green. L’anziano mercoledì mattina 10 luglio verso le 11.30 si trovava in acqua nell’impianto natatorio dello Sporting all’interno del super condominio, quando avrebbe accusato un malore e il servizio bagnini ha prestato immediatamente un primo soccorso.

Lesmo: un 85enne si sente male e i soccorsi

Nel frattempo a sirene spiegate sono sopraggiunte un’ambulanza e un’auto medica dall’ingresso di via Pontida addirittura in codice rosso. Fortunatamente però le condizioni del paziente si sono rivelate meno gravi del previsto e l’uomo è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate dai paramedici.